Baile municipal abre Carnaval 2026 em Porto Velho

Um show de cores, pirotécnico, luzes, fantasias e muita alegria fez parte da abertura do Baile Municipal que abriu o Carnaval 2026 em Porto Velho neste sábado (31), no Mercado Cultural. A festa deu o ponta pé inicial no circuito Béra Folia - nome dado ao Carnaval deste ano -, criado para lembrar a formação da cidade e reunir moradores na festa momesca.
Pelo palco do evento passaram bandas, músicos e marchinhas tradicionais. Teve a apresentação da corte do Rei Momo, musas da Banda do Vai Quem Quer e shows de grupos locais, como a banda do bloco Pirarucu do Madeira. A programação reuniu manifestações artísticas e culturais da capital e referências ligadas à cultura popular.
O Béra Folia foi pensando e organizado pelo prefeito Léo Moraes, junto com as demais secretarias municipais. "Essa é uma festa que resgata nossa história, nossa cultura. Teremos o retorno das escolas de samba e estamos devolvendo para nosso povo muito pertencimento e amor pela cidade", disse.
“O Baile Municipal é a nossa forma de mostrar que o Carnaval de Porto Velho é mais do que uma festa, é uma expressão de nossa história e de nosso povo. É também um momento de cultura, de fomentar o turismo na nossa cidade e, claro, movimentar a economia, já que a expectativa é de que nos dias de folga do Carnaval a economia aumente em até 20%. Queremos um Carnaval de paz e alegria para todos”, disse Paulo Moraes Júnior, Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
O público reuniu famílias, turistas e moradores da capital, que ocuparam o mesmo espaço durante o evento. “Nasci em Porto Velho e amo o Carnaval. Curto a Banda do Vai Quem Quer desde criança, e poder participar desse baile é reviver memórias e sentir a energia da nossa cidade. É uma alegria ver que a tradição continua viva e tão bem celebrada”, disse o barista Carmo Pereira.
O Béra Folia tem na sua identidade visual elementos regionais como o Boto-cor-de-rosa, símbolo do festejo.
A prefeitura também mobilizou e definiu estratégias de segurança com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) organizando ruas, avenidas, trajetos e garantindo a segurança do trânsito. Teve ainda desempenho da Atividade Delegada que é uma política pública voltada ao reforço da segurança urbana, da fiscalização municipal e da proteção à população por meio da Polícia Militar de Rondônia (PM).
Curumim Folia
Neste domingo (01) acontece o Curumim Folia. Um dia na programação do Béra Folia para às crianças. Pensando especialmente nos pequenos foliões atípicos, o evento contará com espaço inclusivo em frente ao palco, abafadores de ruído e uma van da Semias, com equipe técnica capacitada para auxiliar na regulação das crianças sempre que necessário. A estrutura estará disponível tanto no Curumim Folia quanto em outros blocos.
Outro importante recurso é o Cadastro Infantil da Prefeitura, que funciona por meio de um QR Code e pode ser utilizado por todas as crianças, sendo uma ferramenta fundamental para evitar que se percam durante os eventos.
Após o preenchimento, o código é enviado para o e-mail da família e pode ser impresso e fixado na roupa ou em um crachá da criança. Em caso de desencontro, a equipe consegue identificar rapidamente o responsável e promover o reencontro com segurança.
O cadastro pode ser feito antecipadamente pelo link: https://cadastroinfantil.portovelho.ro.gov.br
Para quem não conseguir realizar o cadastro antes, haverá atendimento no local para impressão do QR Code durante o evento.
O mesmo cadastro é válido para outros blocos familiares, como o Pirarucu do Madeira, além de eventos diurnos voltados ao público infantil.
Programação Curumim Folia
17h – DJ Lacaia
18h às 19h – Furacão Kids
19h10 – DJ Lacaia (10 minutos)
19h20 às 20h50 – Bens Animados
20h50 – DJ Lacaia (10 minutos)
21h às 23h – Banda Quaty e Turma da Alegria
