Apoio da Prefeitura de Nova Mamoré impulsiona produção leiteira com ações no campo

Publicada em 02/02/2026 às 15h09
A elevação da produtividade e a melhoria na alimentação do rebanho têm sido observadas na produção leiteira de Nova Mamoré a partir de ações desenvolvidas no meio rural. O suporte oferecido ao produtor tem garantido condições mais adequadas para o manejo e a nutrição dos animais, com reflexos diretos na atividade leiteira do município.
O apoio à colheita do milho destinado à produção de silagem passou a integrar as iniciativas em andamento. A medida tem assegurado maior qualidade no alimento fornecido ao rebanho, etapa considerada estratégica para a manutenção e o desempenho da produção de leite.
Antes dessa fase, o preparo das áreas produtivas já havia sido executado com a correção do solo por meio da aplicação de calcário. O plantio do milho também foi acompanhado, compondo um conjunto de ações voltadas à estruturação da base produtiva no campo.
As atividades são conduzidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que tem atuado diretamente junto aos produtores, oferecendo suporte técnico e operacional em diferentes etapas do processo produtivo. A atuação tem como foco a consolidação da cadeia leiteira local, com atendimento contínuo às demandas do setor.
