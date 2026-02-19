Ana Furtado assume reality no SBT e celebra: “Me move e toca o coração”

Publicada em 19/02/2026 às 15h46
O reality Fábrica de Casamentos está de volta à grade do SBT. A emissora confirmou a produção da nova temporada em parceria com o Disney+, que exibirá os episódios simultaneamente com a TV aberta e ainda disponibilizará uma versão exclusiva de cada capítulo na plataforma digital.
A quinta temporada marca uma nova fase da atração, agora sob o comando de Ana Furtado. A apresentadora celebrou o convite e destacou sua identificação com o formato. “Amor, união, sonhos, histórias reais e grandes desafios. O 'Fábrica de Casamentos' tem tudo o que me interessa, me move e toca o coração. Eu amo uma festa. Amo reality, que era algo que ainda não tinha feito em minha carreira! Então fazer parte desse projeto vitorioso a partir da 5ª temporada torna isso ainda mais especial. Será um enorme prazer e honra”, afirmou.
Além da nova apresentadora, o público verá novamente profissionais que já se tornaram referência no programa. Entre eles estão a confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e a party planner Mari Dedevits, que seguem à frente dos desafios para transformar sonhos em cerimônias completas.
Com a exibição multiplataforma, a nova fase aposta na ampliação do alcance do formato, mantendo o foco em histórias reais e na preparação dos casamentos.
