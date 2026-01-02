Will Smith é alvo de processo que cita assédio sexual durante turnê

Publicada em 02/01/2026 às 10h41
O ator Will Smith e a empresa Treyball Studios Management, Inc. passaram a responder a uma ação judicial movida pelo violinista Brian King Joseph. O processo reúne acusações de assédio sexual, demissão indevida e retaliação, relacionadas ao período em que o músico integrou um projeto profissional ligado ao artista.
Segundo informações publicadas pela Variety, Joseph — conhecido por participação no America’s Got Talent — afirma que as investidas teriam começado após um convite feito em novembro de 2024 para integrar a turnê mundial “Based on a True Story: 2025”. Na ação, ele sustenta que, ao longo da convivência profissional, Smith teria adotado comportamentos descritos como “predatórios”, incluindo falas de cunho pessoal que sugeriam uma relação exclusiva entre ambos.
O processo detalha um episódio ocorrido em março de 2025, durante a turnê, quando o violinista relata ter encontrado indícios de entrada não autorizada em seu quarto de hotel, em Las Vegas, sem sinais de arrombamento. Entre os objetos listados como uma “ameaça sexual de violência”, estariam um bilhete manuscrito com a frase “Brian, estarei de volta não depois das 5h30, só nós”, além de lenços umedecidos, uma garrafa de cerveja, um frasco de medicamento para HIV em nome de outra pessoa e outros itens.
De acordo com o relato, a situação teria gerado medo de que alguém retornasse ao quarto para forçá-lo a manter relações sexuais. Ainda conforme a ação, após comunicar o ocorrido à equipe de gerenciamento vinculada a Will Smith, Joseph afirma ter sido repreendido por um integrante da produção da turnê e, pouco depois, informado de seu desligamento do projeto.
O violinista sustenta que sua vaga foi ocupada por outra pessoa e que os fatos lhe causaram sofrimento emocional intenso, prejuízos financeiros, danos à reputação e impactos à saúde mental, incluindo diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
Até o momento, Will Smith não se pronunciou publicamente sobre as acusações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!