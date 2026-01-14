Virginia Fonseca comenta apelido dado por Zé Felipe e nega rumores de casamento

Publicada em 14/01/2026 às 15h19
Em meio à repercussão nas redes sociais, Virginia Fonseca decidiu se pronunciar sobre dois assuntos que voltaram a circular nos últimos dias: o apelido usado por Zé Felipe ao se referir a ela e os boatos envolvendo um suposto casamento com Vini Jr..
O comentário de Zé Felipe aconteceu na semana passada, quando o cantor agradeceu publicamente a ex-companheira por ajudá-lo antes de um show. Na publicação, ele usou o apelido “Vivíbora”, o que chamou a atenção dos seguidores e gerou especulações sobre a relação entre os dois.
Em conversa com o jornalista Léo Dias, Virginia explicou que o termo não é algo exclusivo do ex-marido. Segundo ela, o apelido surgiu com o influenciador Lucas Guedes e acabou sendo adotado por pessoas próximas. “É um apelido que todo mundo me chama”, afirmou.
A influenciadora também ressaltou que mantém uma relação respeitosa com Zé Felipe por causa dos três filhos que têm juntos. Disse que encarou a situação com naturalidade e não se sentiu incomodada. “Levei numa boa, fiquei rindo. Se é bom ou não, não sei, mas todo mundo fala”, comentou.
Sobre os rumores de um possível casamento com Vini Jr., Virginia foi direta ao negar qualquer plano do tipo. “Essa você errou feio. Casamento, pelo amor de Deus! Acabei de começar um relacionamento, não tem nem três meses”, disse ao jornalista.
Durante o bate-papo, Léo Dias relembrou a rapidez do início do relacionamento dela com Zé Felipe, quando passaram a morar juntos em poucos dias e, pouco tempo depois, veio a primeira gravidez. Virginia reconheceu o histórico intenso, mas garantiu que o momento atual é diferente. “Eu aprendi. Não tem conversa de casamento”, concluiu.
