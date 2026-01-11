Vídeos distorcidos nas redes sociais voltam a atingir gestão Flori durante período de pré-campanha

Publicada em 11/01/2026 às 09h20
Publicações recentes nas redes sociais voltaram a repercutir vídeos utilizados de forma distorcida para criticar a administração municipal comandada pelo prefeito Flori. Em um dos casos, um registro feito por um morador foi apresentado como prova de suposta ação inadequada da Prefeitura em uma área afetada por alagamentos, embora a narrativa construída a partir das imagens não corresponda ao que ocorria no momento da gravação.
De acordo com informações repassadas pela gestão municipal, o equipamento exibido no vídeo não realizava limpeza de bocas de lobo, como foi divulgado nas publicações, mas executava serviço de raspagem de asfalto. A Prefeitura esclareceu que nenhuma estrutura de drenagem passou por limpeza naquele local na ocasião registrada.
Ainda segundo a administração, o trecho citado enfrenta problemas recorrentes de acúmulo de água e lama há décadas. O quadro é atribuído ao escoamento proveniente do Setor 19, situação conhecida pela gestão pública e que, conforme técnicos do município, não é solucionada por intervenções pontuais. A alternativa considerada definitiva envolve a execução de uma obra estrutural de drenagem.
Mesmo diante da circulação das publicações, a Prefeitura informou que os serviços de manutenção seguem em andamento em diferentes regiões da cidade. Apenas no sábado mencionado, cinco frentes de trabalho atuaram simultaneamente em bairros distintos.
Este foi o segundo episódio semelhante registrado em menos de uma semana envolvendo a atual gestão. Ambos os casos, segundo a Prefeitura, foram posteriormente desmentidos e classificados como disseminação de informações falsas. As publicações surgiram no mesmo período em que o nome do prefeito Flori passou a ser citado como possível pré-candidato ao Governo do Estado, contexto que passou a ser mencionado nas análises sobre a repercussão política das postagens.
