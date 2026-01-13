Viajar em janeiro: alguns destinos internacionais a considerar

Publicada em 13/01/2026 às 14h21
Em janeiro, alguns destinos internacionais apresentam condições de viagem diferentes dos períodos de maior afluência. Em vários países, o número de visitantes diminui, com efeitos concretos sobre voos, hospedagem e tempos de acesso aos serviços. Em outras áreas, o mês coincide com condições climáticas que tornam os deslocamentos mais fáceis em comparação com outras épocas do ano. Esses fatores permitem identificar destinos mais simples de alcançar e de visitar. Em roteiros que envolvem viagens intercontinentais ou países com sistemas de saúde distintos, é recomendável considerar um seguro de viagem internacional, que ajuda a resolver imprevistos de forma rápida e eficaz.
Tailândia
A estação seca reduz de maneira significativa a incidência de chuvas nos deslocamentos. Bangkok pode ser visitada com acesso regular a templos, mercados e bairros históricos, apoiada por uma rede de transporte urbano plenamente operante. No norte do país, a região de Chiang Mai permite excursões em parques naturais, visitas a vilarejos de montanha e trilhas de trekking com caminhos sinalizados e estruturas de apoio. Na costa oeste, no mar de Andamão, o mar geralmente calmo garante conexões contínuas entre as ilhas, além de condições adequadas para mergulho e snorkeling.
Japão
Os serviços de transporte permanecem ativos durante o inverno e garantem deslocamentos regulares entre as principais áreas urbanas. As redes ferroviárias de alta velocidade e os sistemas metropolitanos funcionam mesmo com temperaturas baixas. Em cidades como Tóquio e Kyoto, museus nacionais, bairros históricos como Asakusa e Gion e os principais complexos de templos urbanos permanecem acessíveis. Nas regiões do norte e montanhosas, especialmente Hokkaido e Nagano, operam estações de esqui e estruturas voltadas aos esportes de inverno. O período coincide ainda com o Hatsumode, a primeira visita do ano a templos e santuários xintoístas, que envolve tanto grandes centros urbanos quanto áreas periféricas.
Patagônia argentina
O mês corresponde ao verão austral e garante condições climáticas estáveis. As temperaturas permanecem moderadas, as horas de luz aumentam de forma significativa e grande parte das áreas naturais fica totalmente acessível — um fator decisivo em uma região onde, por muitos meses do ano, neve e vento limitam os deslocamentos.
Localidades como El Chaltén tornam-se ponto de partida para roteiros de montanha e percursos naturais, enquanto o Parque Nacional Los Glaciares permite observar de perto um dos sistemas glaciais mais importantes da América do Sul. Nesse período, os transportes funcionam regularmente e as estruturas de hospedagem estão em operação.
Marrocos
As condições climáticas permitem deslocamentos regulares entre cidades imperiais, áreas desérticas e regiões montanhosas. Marrakech, Fez e Rabat podem ser visitadas com acesso contínuo às medinas e aos principais sítios históricos. As temperaturas favorecem excursões ao Saara, com pernoite em acampamentos organizados e transferências rodoviárias rumo ao Médio Atlas. As áreas montanhosas permanecem acessíveis para atividades ao ar livre e conexões com centros rurais, com serviços turísticos ativos ao longo dos principais itinerários.
Andaluzia
As condições climáticas de janeiro permitem deslocamentos regulares entre as principais cidades da Andaluzia e o acesso aos seus principais sítios históricos. Sevilha, Granada e Córdoba são ligadas por uma rede ferroviária que possibilita trajetos curtos ao longo do dia.
Em Sevilha, é possível visitar a Catedral, o Alcázar e os bairros históricos centrais. Em Granada, a Alhambra, o Albaicín e o centro urbano podem ser incluídos no mesmo roteiro. Em Córdoba, a Mesquita-Catedral, a ponte romana e a Judería concentram-se em uma área compacta, totalmente percorrível a pé.
O período também permite deslocamentos para áreas fora dos centros urbanos. A partir de Granada, é possível alcançar a Sierra Nevada, enquanto ao longo da costa cidades como Málaga e Cádiz mantêm museus, centros históricos e serviços urbanos em funcionamento.
