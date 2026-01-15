Venezuelano é preso acusado de importunação sexual contra servidora

Por Folha do Sul
Publicada em 15/01/2026 às 08h30
Na noite de quarta-feira 14, a Polícia Militar foi acionada e compareceu às instalações do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), em Vilhena, após receber denúncias de que uma funcionária do órgão estaria sendo vítima de importunação sexual.
Aos militares que atenderam a ocorrência, a garota de 19 anos relatou que, naquela ocasião, um venezuelano começou a assediá-la enquanto ela trabalhava. Ao chama-la de “linda”, o acusado de 49 anos pediu um copo e, quando a vítima lhe entregou o objeto, passou a alisar o braço dela.
Diante das investidas do estrangeiro em situação de rua, que há vários dias vinha frequentando o CREAS, a servidora se afastou a pediu ajuda a uma colega. O mesmo homem foi acusado de proferir outras frases que indicariam importunação sexual contra a denunciante
Além de dizer que o alvo dos “galanteios” era “linda”, “a mais bela do local”, que tinha “carinha de bebê”, o venezuelano chegou a segui-la de bicicleta quando ela ia do trabalho para casa, o que obrigou seu pai a buscá-la diariamente no serviço.
A guarnição foi até o local de trabalho do migrante, que fica em frente o prédio da CREAS e o levou até a Unisp, onde a mulher assediada e sua colega compareceram para confirmar as acusações.
