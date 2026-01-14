VEC enfrenta crise, vive momento decisivo e pode ter novo comando em Vilhena

Publicada em 14/01/2026 às 14h10
Professor Elio Souza Neto, o popular “Farofa” / Foto: Divulgação
Vilhena se consolidou, ao longo dos anos, como uma cidade que valoriza e incentiva o esporte.
No futebol, uma das maiores tradições do município é o Vilhena Esporte Clube (VEC), equipe que marcou época ao conquistar cinco títulos estaduais e encantar gerações de torcedores do conhecido “Lobo do Cerrado”.
Entretanto, a temporada de 2025 representou um duro revés para o clube.
Após uma das piores campanhas de sua história, o VEC acabou rebaixado à Série B do Campeonato Estadual, aprofundando uma crise que já se arrastava nos bastidores.
Diante desse cenário, informações de bastidores indicam uma possível mudança no comando do clube. Empresários, pioneiros e apaixonados pelo futebol vilhenense estariam articulando a chegada de uma nova gestão para liderar um processo de reconstrução administrativa e esportiva.
Entre os nomes cogitados está o do professor Elio Souza Neto, conhecido popularmente como “Farofa”, fundador do Deportivo Futsal Vilhena. Figura respeitada e querida na comunidade, “Farofa” construiu uma trajetória sólida no esporte local, com títulos estaduais no futsal e uma campanha histórica que levou sua equipe até as semifinais da Copa do Brasil da modalidade.
Seu trabalho é reconhecido não apenas pelos resultados em quadra, mas também pela organização administrativa e pelo impacto social dos projetos esportivos que lidera ao longo dos anos.
Segundo informações apuradas, “Farofa” teria sido procurado por empresários e torcedores para avaliar a possibilidade de assumir ou até mesmo adquirir os direitos do VEC, que enfrenta uma sequência de problemas financeiros, dívidas acumuladas e críticas à gestão do atual presidente, conhecido como “Gaúcho do Milho”.
A condução administrativa dos últimos anos teria afastado patrocinadores, apoiadores e parte significativa da torcida, além de manter o clube envolvido em constantes polêmicas fora de campo.
Embora Elio Neto ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto, pessoas próximas afirmam que seu nome é visto como uma alternativa viável para iniciar um novo ciclo no VEC, com foco na recuperação da credibilidade, reorganização financeira e retorno da competitividade.
Reconhecido também como articulador político e entusiasta de projetos sociais ligados ao esporte, “Farofa” surge como esperança para reacender a paixão do torcedor vilhenense e recolocar o “Lobo do Cerrado” no caminho das conquistas.
Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa movimentação nos bastidores, que pode marcar o início de uma nova gestão, um novo proprietário e um momento histórico para o VEC.
