União Europeia inclui Guarda Revolucionária do Irã em lista de organizações terroristas

A União Europeia (UE) incluiu a Guarda Revolucionária do Irã na lista de organizações terroristas, nesta quinta-feira (29).
A notícia, que havia sido antecipada pela chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, mais cedo, foi confirmada por ela na rede social X:
"Os ministros das Relações Exteriores da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. Qualquer regime que mata milhares de seus próprios cidadãos está caminhando para a sua própria destruição".
Horas após a fala da chefe de diplomacia da UE, o bloco europeu anunciou sanções ao ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, ao procurador-geral e a dirigentes da Guarda Revolucionária. Kallas, que já havia previsto sanções a pessoas que "praticaram violência contra manifestantes", disse esperar que as medidas não afetem a diplomacia com o Irã.
A Guarda Revolucionária iraniana já é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália.
"Estamos impondo novas sanções ao Irã e também prevejo que incluiremos a Guarda Revolucionária Islâmica em nossa lista de organizações terroristas. Isso os colocará no mesmo patamar que a Al-Qaeda, o Hamas e o Daesh. (...) Se você age como terrorista, também deve ser tratado como terrorista”, disse Kallas.
A Guarda Revolucionária Islâmica é uma força militar de elite e paralela ao Exército iraniano e é a mais poderosa do país. Criada após a Revolução Islâmica de 1979, a Guarda serve como "braço direito" do regime do aiatolá Ali Khamenei. Leia mais aqui.
As medidas foram anunciadas após as mortes de milhares de manifestantes em atos contra o regime Khamenei e em meio a uma escalada de pressão e militar dos Estados Unidos contra o Irã —o que deixou os dois países à beira de uma guerra.
A repressão aos protestos no Irã —com relatos de que policiais e militares executaram manifestantes nas ruas do país—, gerou indignação mundial (leia mais abaixo). O número de mortos não para de aumentar, e ao menos seis mil pessoas morreram, segundo ativistas. O presidente dos EUA, Donald Trump, aproveitou o momento para reativar as tensões com os iranianos e ameaçar fazer ataques militares no país do Oriente Médio.
Os protestos
Segundo a agência de notícias Reuters, 5 mil pessoas morreram em decorrência da violência durante a onda de protestos no Irã.
➡️ Iranianos protestaram por mais de 20 dias em manifestações que começaram por conta da crise econômica e do alto custo de vida no país do Oriente Médio. No final, os atos terminaram pedindo o fim do regime dos aiatolás, que governam o Irã há mais de 40 anos com duras leis de repressão, principalmente às mulheres.
O governo iraniano nega e diz que as mortes de civis e agentes de segurança são causadas pelos próprios manifestantes, que incitam a violência. Teerã acusa os Estados Unidos de infiltrar agentes nos protestos.
