União Cacoalense estreia contra o São Carlense neste domingo (4), pela Copinha 2026

Publicada em 03/01/2026 às 10h51
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 já tem datas, grupos e cidades-sede definidos, e o União Cacoalense, campeão rondoniense do Sub-20, será o representante do estado na maior competição de base do país. A equipe integra o Grupo 16, sediado em São Carlos, ao lado de Santos, São Carlense e Real Brasília, com estreia marcada para o dia 4 de janeiro.
A tabela completa da primeira fase foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol e confirma o início do torneio em 2 de janeiro, com a participação de 128 clubes distribuídos em 32 grupos. Os jogos serão realizados em 30 municípios paulistas, mantendo o formato tradicional de turno único, com classificação dos dois primeiros colocados de cada chave para a fase eliminatória.
O União Cacoalense entra em campo pela primeira vez diante do São Carlense, às 17h15 do dia 4. Na sequência, enfrenta o Santos no dia 7 de janeiro, às 19h30, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Real Brasília, no dia 10, às 8h45. Todos os confrontos do grupo acontecem em São Carlos.
A edição de 2026 mantém o calendário histórico da Copinha, com a fase de grupos encerrando-se em 11 de janeiro e o mata-mata iniciando no dia seguinte. A decisão está programada para 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.
Além de São Carlos, outras cidades tradicionais seguem como sedes do torneio, entre elas São Paulo, Barueri, Araraquara, Franca, Marília e São Bernardo do Campo. Municípios como Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista aparecem como novidades nesta edição, ampliando o mapa do campeonato.
A competição também reúne os principais clubes do futebol nacional, incluindo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia. O São Paulo, atual campeão, inicia a campanha em busca do bicampeonato, ao lado de Corinthians e Palmeiras, que novamente figuram entre os favoritos.
Com 23 equipes estreantes, a Copinha 2026 reforça o perfil de torneio formador e observatório nacional. Ao longo de sua história, a competição revelou atletas que se consolidaram no futebol brasileiro e internacional, mantendo-se como uma das principais vitrines para jovens talentos.
As partidas terão transmissão em TV aberta, por meio da Rede Vida e da TV Cultura, além de exibição no SporTV, na TV fechada. O público também poderá acompanhar os jogos via streaming, pelo Paulistão Play e pelo canal oficial da Federação Paulista de Futebol no YouTube.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!