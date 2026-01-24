Suspeito de envolvimento na morte de sargento da PM é preso em Costa Marques

Publicada em 24/01/2026 às 08h30
Após quase nove anos do homicídio que vitimou o sargento da Polícia Militar João Américo Carneiro dos Santos, um dos suspeitos de participação na execução foi capturado na manhã desta sexta-feira, 23, no município de Costa Marques, em Rondônia. A prisão ocorreu durante ação da Polícia Civil, conduzida pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com apoio da delegacia local.
O homem detido era considerado foragido da Justiça e vinha sendo investigado por suposta integração em um grupo criminoso com atuação concentrada nas regiões de Vista Alegre do Abunã e Extrema, distritos de Porto Velho. Conforme apurado pelas autoridades, o grupo é alvo de apurações relacionadas a outros delitos ocorridos na região.
As investigações apontam que o assassinato do sargento foi resultado de uma emboscada previamente articulada e encomendada por José Pereira dos Santos, conhecido como “Zé do Brejo”. De acordo com a polícia, a execução teria sido acertada mediante o pagamento aproximado de R$ 30 mil aos responsáveis pelo crime.
O homicídio aconteceu em junho de 2017, em frente a um escritório de advocacia, na capital rondoniense. No momento do ataque, o policial estava dentro de uma caminhonete, manobrando o veículo para deixar o estacionamento, quando foi surpreendido por dois suspeitos armados. Segundo a apuração policial, a vítima não teve possibilidade de reação, apesar de estar armada, e morreu ainda no local após ser atingida por cerca de 13 disparos.
Na época dos fatos, o então diretor-geral da Delegacia de Homicídios, delegado Carlos Eduardo Ferreira, informou que ao menos quatro pessoas participaram diretamente da execução. O delegado afirmou que a motivação do crime estava relacionada a um acerto de contas entre a vítima e “Zé do Brejo”, que viria a ser morto a tiros em março de 2018. Segundo ele, “os dois crimes são resultado de disputas por terras e exploração ilegal de madeira na região da Ponta do Abunã”.
