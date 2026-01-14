Simulação de acidente é promovida pelo governo de RO e alerta sobre os riscos no trânsito

Publicada em 14/01/2026 às 09h51
Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da imprudência no trânsito e incentivo a doação de sangue, o governo de Rondônia promoveu uma simulação de acidente de trânsito e resgate de vítimas, em Porto Velho. A ação ocorreu no dia 12 de janeiro, na Rua Campos Sales, e foi realizada por meio da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia (Fhemeron).
A iniciativa envolveu equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) e profissionais da área da saúde, que realizaram a simulação com todo o cuidado técnico e humano.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa representam o compromisso do estado com a vida e a cidadania. “Quando unimos forças entre saúde, segurança e trânsito, mostramos que cuidar das pessoas vai além dos hospitais. É prevenir, educar e salvar vidas antes mesmo que os acidentes aconteçam. Ao mesmo tempo, reforçamos a importância da doação de sangue, um gesto simples que pode garantir que cirurgias sejam realizadas e que famílias não percam seus entes queridos”, evidenciou.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou a importância da mobilização. “Queremos conscientizar a população de que a imprudência no trânsito pode tirar pessoas de suas famílias. Evitar essas tragédias só é possível por meio de ações e campanhas como esta.”
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a simulação é um alerta: cada escolha no trânsito pode significar a diferença entre a vida e a morte. “Trabalhamos para fortalecer a construção de um trânsito mais seguro para todos. A união de esforços evidencia o comprometimento da gestão estadual em promover ações de conscientização e solidariedade”, salientou.
DOAÇÃO DE SANGUE
Além da conscientização sobre segurança viária, a ação também reforçou a importância da doação de sangue, fundamental para a realização de cirurgias. A presidente da Fhemeron, Gabrielle Gaspar, ressaltou que “a doação de sangue é um ato solidário. Nunca sabemos quem pode precisar de uma bolsa de sangue, e todos os tipos são necessários.”
A doação de sangue é importante para a realização de:
Cirurgias complexas ou de grande porte, como transplantes ou operações cardíacas, onde há risco elevado de perda de sangue.
As transfusões são essenciais para manter o paciente estável.
Em casos de acidentes graves ou sangramentos agudos, o sangue doado permite que equipes médicas atuem rapidamente, evitando mortes por hemorragia.
Mesmo em cirurgias simples, complicações podem exigir transfusões imediatas.
Por isso, é vital manter estoques disponíveis e incentivar que todo cidadão apto faça a doação.
Requisitos para ser doador de sangue
Estar em boas condições de saúde.
Ter entre 18 e 69 anos.
Adolescentes de 16 e 17 anos podem doar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Ter peso acima de 50 quilos.
Estar alimentado, evitando refeições gordurosas (aguardar três horas após o almoço).
Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.
Homens podem doar até 4 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 60 dias.
Mulheres podem doar até 3 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias.
