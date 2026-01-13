Servidores do Viveiro Municipal de Jaru concluem capacitação em enxerto de mudas de cacau

Publicada em 13/01/2026 às 08h36
Nesta segunda-feira (12), servidores da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro que atuam no Viveiro Municipal, participaram de uma capacitação de enxertia de mudas de cacau, ministrada na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) de Ouro Preto do Oeste.
De acordo com o secretário de agronegócio e meio ambiente, Cleverson Barbosa, a técnica traz diversas vantagens para a produção cacaueira no município. “As mudas enxertadas produzem em menor tempo de cultivo e são mais resistentes a doenças, o que garante maior lucro e facilidade no manejo da lavoura”, explicou.
Com a formação dos servidores, todas as mudas de cacau distribuídas a partir deste semestre pela Prefeitura Municipal de Jaru serão enxertadas. “Já temos cerca de 15 mil mudas de cacau de diferentes variedades nas quais aplicaremos a enxertia e que serão repassadas ao produtor”, destacou o secretário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!