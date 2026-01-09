Semed esclarece regras para confecção e comercialização dos uniformes escolares da rede municipal

Publicada em 09/01/2026 às 14h06
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou, nesta quarta-feira, 07, o novo padrão dos uniformes escolares da rede municipal de ensino, com informações e orientações para a confecção e comercialização das peças. A proposta é garantir mais organização e qualidade nos uniformes, além de oferecer clareza tanto para as empresas fornecedoras quanto para a comunidade escolar.
A coordenação da Semed explicou que, embora o município vá fornecer kit de uniforme gratuitamente aos estudantes, as empresas interessadas em comercializar podem solicitar o modelo em formato PDF diretamente na Semed ou consultar as imagens disponibilizadas, que apresentam os detalhes do novo padrão.
Para que a adaptação ocorra de forma tranquila, a Semed informou ainda que, neste ano, os alunos poderão continuar utilizando os modelos antigos de uniforme, sem qualquer prejuízo às atividades escolares e empresas locais que já possuem estoque do uniforme anterior.
Com essa iniciativa, o município reforçou o cuidado com a organização do processo, o apoio ao comércio local e o compromisso com a transparência das informações para pais, responsáveis e fornecedores.
A entrega gratuita dos uniformes é um investimento que ultrapassa R$ 2,1 milhões e beneficiará diretamente mais de 12 mil alunos da rede pública municipal. Cada estudante vai receber dois kits de uniformes personalizados, promovendo conforto, padronização e identidade escolar.
