Semed entrega 145 bicicletas a alunos da Escola Antônio Ferreira

Com foco no incentivo aos estudantes da rede municipal que obtiveram bom desempenho no programa Avalia Porto Velho, a Prefeitura de Porto Velho segue adotando estratégias para melhorar os indicadores educacionais do município, especialmente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), por meio de investimentos, estímulos e políticas de valorização do mérito escolar.
Na manhã desta terça-feira (6), a Escola Antônio Ferreira da Silva, localizada na região central da capital, recebeu 145 bicicletas, entre modelos adulto e infantil, masculinos e femininos, que serão destinadas aos alunos com melhor desempenho na avaliação.
Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a iniciativa tem caráter simbólico, mas com forte impacto motivacional. “Esse é um gesto simbólico, mas que certamente vai estimular os alunos a buscarem melhores resultados.”
A entrega oficial das bicicletas aos estudantes premiados será realizada em solenidade no retorno das aulas, previsto para o mês de fevereiro. Somente em 2025, mais de 33 mil alunos da rede municipal de ensino participaram do programa Avalia Porto Velho.
