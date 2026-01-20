Sema divulga convocação de aprovados em processo seletivo para voluntários

Publicada em 20/01/2026 às 15h41
Lista contempla candidatos que devem apresentar documentação entre os dias 26 e 30 de janeiro
Sema reforça que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido resultará na desclassificação automática do candidato
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) publicou a segunda convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo para Contratação de Serviços Voluntários, conforme o Edital nº 07/2025/SEMA. A divulgação ocorre após a abertura do processo seletivo e a análise das inscrições realizadas.
Os candidatos convocados devem comparecer no período de 26 a 30 de janeiro de 2026, no horário das 8h às 12h, ao Protocolo da SEMA, localizado na Rua General Osório, nº 81, 3º andar, Centro, em Porto Velho (RO), para a entrega da documentação comprobatória exigida no edital.
A Sema reforça que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido resultará na desclassificação automática do candidato, com a consequente convocação do suplente, obedecendo à ordem de classificação final do processo seletivo.
Confira aqui a lista completa dos aprovados.
