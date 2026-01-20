Publicada em 20/01/2026 às 16h05
O curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) alcançou o conceito 4 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), resultado que o consolida como o melhor do estado de Rondônia e o coloca entre os cursos mais bem avaliados da Região Norte.
Os resultados da primeira edição do Enamed foram divulgados nesta segunda-feira (19) pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, 351 cursos de Medicina foram avaliados em todo o país. Desse total, 163 alcançaram os melhores desempenhos: 114 receberam conceito 4 e outros 49 obtiveram conceito máximo, 5.
A nota 4 obtida pelo curso de Medicina da UNIR indica um elevado nível de qualidade acadêmica e reflete o compromisso institucional com o ensino, a aprendizagem e a formação profissional. O resultado é fruto de um conjunto de medidas adotadas ao longo dos últimos anos, como os investimentos em infraestrutura e a qualificação do corpo docente.
Para a reitora da UNIR, professora Marília Pimentel, a nota 4 obtida no Enamed representa um marco para toda a Universidade: “Esse resultado confirma a excelência do nosso curso de Medicina e reconhece o esforço coletivo da comunidade acadêmica e da gestão, além de refletir conquistas estratégicas recentes, como a implantação do Hospital Universitário, que fortalecerá ainda mais a formação médica em Rondônia, como espaço estratégico de ensino, pesquisa e assistência”.
A avaliação também evidencia o trabalho coletivo desenvolvido por docentes, estudantes, preceptores, técnicos administrativos e gestores, reafirmando o papel do Departamento de Medicina (DEPMED) da UNIR na formação de profissionais qualificados, éticos, críticos e comprometidos com as necessidades da população e com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
Para a coordenação do curso, o desempenho no Enamed reflete o fortalecimento acadêmico e uma construção institucional contínua. “Nossos professores e preceptores tiveram um papel importante neste resultado, mesmo diante de desafios nos campos de estágio e da ausência de algumas especialidades docentes. A dedicação e o esforço dos nossos alunos, especialmente no internato, foram determinantes. Eles se desdobraram nos estágios e nos estudos teóricos, mostrando que a qualidade dos nossos estudantes é diferenciada”, afirma o chefe pró-tempore do DEPMED, professor José Carlos Coutinho.
Como instituição pública e gratuita, a UNIR segue fortalecendo sua missão de promover ensino superior de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento científico, social e humano do estado de Rondônia, da Região Norte e do Brasil.
O Enamed - é uma prova anual aplicada pelo MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que avalia a formação médica no Brasil. A primeira edição foi realizada em 2025. O exame corresponde à versão do Enade voltada especificamente aos cursos de Medicina e tem como objetivo medir o desempenho dos estudantes concluintes, além de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelas instituições de educação superior públicas e privadas que mantêm esses cursos no país. Saiba mais aqui.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!