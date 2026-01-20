Bootcamp Conexão Plural fortalece parcerias para ampliar a inclusão produtiva em Rondônia

Publicada em 20/01/2026 às 15h49
Iniciativa do Programa RO Sebrae Plural integra instituições e constrói ações conjuntas voltadas a públicos historicamente minorizados
A Unidade Regional do Sebrae em Ji-Paraná recebe, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, das 8h às 12h e das 14h às 18h, o Bootcamp Conexão Plural Construindo Ações Integradas para a Inclusão Produtiva, iniciativa do Sebrae em Rondônia que promove o alinhamento estratégico com parceiros institucionais e a integração de ações voltadas à inclusão produtiva nos territórios.
A iniciativa integra o Programa RO Sebrae Plural, que tem como diretriz ampliar o acesso às oportunidades de empreendedorismo para mulheres, pessoas não brancas, pessoas PcD e pessoas com 60 anos ou mais. Públicos historicamente afastados dos espaços de decisão e que agora passam a ocupar posição central nas estratégias de desenvolvimento econômico e social.
A proposta do bootcamp é clara. Alinhar estratégias, integrar iniciativas e fortalecer a atuação em rede entre Sebrae, associações comerciais, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, faculdades, prefeituras e demais instituições parceiras. O objetivo é evitar ações isoladas, otimizar recursos e ampliar o impacto das políticas de inclusão produtiva nos municípios atendidos.
Durante os dois dias de programação, os participantes vivenciam um encontro de imersão com painéis temáticos e oficinas de cocriação, que promovem a construção coletiva de um plano de trabalho integrado. O foco está na definição de papéis, responsabilidades e fluxos de atuação, garantindo clareza, corresponsabilidade e efetividade na execução das ações.
O Bootcamp Conexão Plural está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com ênfase no ODS 5 Igualdade de Gênero, ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico e ODS 10 Redução das Desigualdades, reforçando o compromisso com um modelo de desenvolvimento mais justo, inclusivo e sustentável.
A iniciativa terá abrangência territorial nos municípios de Urupá, Teixeirópolis, Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, fortalecendo a atuação integrada nos territórios e ampliando o alcance das ações de inclusão produtiva na região.
Após a realização do evento, as ações pactuadas serão consolidadas e formalizadas por meio de termos de parceria. A etapa seguinte envolve a implementação nos municípios atendidos, com articulação contínua entre os parceiros locais, monitoramento de indicadores e avaliação periódica dos resultados.
Mais do que um evento, o Bootcamp Conexão Plural é uma ferramenta de planejamento e execução. É o Sebrae e seus parceiros trabalhando de forma coordenada para que a inclusão produtiva deixe de ser promessa e se torne política pública efetiva, com impacto social e econômico real em Rondônia.
