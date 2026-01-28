Segurança elétrica: consumidores devem comunicar aumento de carga para evitar acidentes

Publicada em 28/01/2026 às 14h13
Quem amplia a casa, abre um negócio ou compra novos equipamentos elétricos precisa ficar atento: sempre que houver aumento no consumo de energia, é obrigatório comunicar a Energisa. A atualização da carga elétrica é fundamental para garantir a segurança das instalações, evitar sobrecargas na rede e reduzir riscos como curtos-circuitos, danos a aparelhos e até incêndios.
Quando é preciso solicitar aumento de carga?
A necessidade de informar a distribuidora ocorre quando o consumo passa a ser maior do que o declarado no momento da ligação inicial de energia. Isso é comum em situações como instalação de máquinas industriais, ampliação de comércios ou reformas residenciais.
Quando essa mudança não é comunicada, a rede elétrica pode ficar sobrecarregada, afetando não só o imóvel do cliente, mas também o fornecimento de energia para vizinhos.
“Imagine uma academia que declara, no momento da ligação, uma carga suficiente para meia dúzia de aparelhos. Com o tempo, esse local amplia sua estrutura e passa a operar com dezenas de equipamentos ligados ao mesmo tempo, sem comunicar à distribuidora. Esse tipo de crescimento, quando não informado, sobrecarrega o sistema e pode causar acidentes graves”, explica Carlos Augusto Finco, gerente de Operação da Energisa Rondônia.
Como solicitar o aumento de carga elétrica
Ao adquirir equipamentos de alto consumo, como ar-condicionado e máquinas industriais, o cliente deve verificar se a carga contratada ainda é suficiente. Caso não seja, é necessário solicitar uma análise técnica da Energisa. O pedido pode ser feito pelos seguintes canais:
Site: www.energisa.com.br
Aplicativo: Energisa On
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Central de atendimento: 0800 647 0120
Após a solicitação, a distribuidora realiza uma avaliação técnica e, se necessário, faz os ajustes na infraestrutura para suportar o novo consumo, garantindo segurança e eficiência no fornecimento.
“É um processo simples, mas essencial. Energia elétrica é coisa séria e requer planejamento. Sempre que houver aumento significativo de consumo, é fundamental comunicar a distribuidora para evitar riscos e prejuízos”, reforça Carlos Finco.
