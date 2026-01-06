Sebrae-RO fortalece a educação empreendedora e amplia impacto nas escolas e comunidades em 2025

Publicada em 06/01/2026 às 08h36
A instituição consolidou parcerias, qualificou educadores e ampliou ações que estimulam criatividade, autonomia e desenvolvimento local em todas as regiões do estado
A educação empreendedora ganhou um impulso decisivo em Rondônia. De sala de aula a comunidades tradicionais, passando por pactos institucionais e competições estudantis, o Sebrae em Rondônia consolidou um movimento contínuo para formar jovens mais criativos, críticos e preparados para transformar seus territórios.
Com parcerias estratégicas, novos programas e a interiorização de projetos de impacto, a instituição reforçou o protagonismo de estudantes, educadores e lideranças municipais, mostrando que a formação empreendedora vai muito além do mercado, sendo também uma ferramenta de cidadania, autonomia e desenvolvimento local.
Parcerias que moldam o futuro da educação em Rondônia
O ano foi marcado pela articulação entre o Sebrae, a Undime, a OAB/RO e diversos municípios. Também houve avanços importantes com a parceria firmada com a SEDUC Porto Velho para ampliar o alcance da educação empreendedora em 2026. Esses pactos reafirmam o compromisso de levar para as escolas práticas pedagógicas que estimulam inovação, resolução de problemas e visão de futuro.
A instituição também consolidou ações integradas com o Sicoob, reunindo crédito orientado, educação financeira e planejamento para aproximar estudantes e pequenos negócios das ferramentas necessárias ao crescimento sustentável.
Competição, criatividade e protagonismo estudantil
O Desafio Liga Jovem colocou Rondônia novamente no cenário nacional da inovação estudantil. Projetos do Ensino Médio ao Superior mostraram a força das ideias que nascem dentro das salas de aula. O Prêmio Educador Transformador também movimentou o calendário com a prorrogação das inscrições, incentivando docentes de todo o estado a apresentarem práticas que renovam o ensino.
O protagonismo estudantil esteve presente ainda no CAFECAU 2025, realizado em Cacoal. O evento aproximou jovens de temas como geração de valor, identidade territorial e oportunidades econômicas relacionadas às cadeias do café e do cacau.
Reconhecimentos e resultados concretos
Colorado do Oeste obteve destaque nacional com a conquista do primeiro lugar no Prêmio MEC 2025. O município, líder do IDEB na Região Norte, atribuiu os avanços à adoção de práticas de educação empreendedora, que fortaleceram a autonomia e o projeto de vida dos estudantes. A conquista garantiu R$ 300 mil em novos investimentos para a rede municipal.
Educação empreendedora para além da escola
As ações também alcançaram populações tradicionais e comunidades rurais. Em Pedras Negras, a educação empreendedora foi aplicada à realidade quilombola, fortalecendo identidade cultural, organização comunitária e geração de renda.
Em Vilhena, jovens participaram de um Bootcamp com foco em soluções contra o bullying, demonstrando que o empreendedorismo também envolve empatia, colaboração e resolução de problemas sociais.
Eventos que conectam educação, tecnologia e inovação
Eventos como o NASA Space Apps Challenge, realizado pela primeira vez em Vilhena, ampliaram o diálogo entre estudantes, empreendedores e academia. Jornadas profissionais, como a voltada à contabilidade e transformação digital, reforçaram o papel do Sebrae na construção de ambientes de aprendizagem contínua e inovação aberta.
Formação cidadã como estratégia de desenvolvimento
As iniciativas de 2025 revelam um movimento integrado que entende a educação como eixo central do desenvolvimento econômico e social. Ao incentivar criatividade, pensamento crítico e autonomia desde cedo, o Sebrae em Rondônia contribui para formar novas gerações de empreendedores, gestores, produtores culturais e cidadãos ativos.
A educação empreendedora em 2025 se firmou como um dos pilares das entregas do Sebrae em Rondônia, ampliando oportunidades de aprendizagem, fortalecendo redes e aproximando escolas, comunidades e gestores públicos.
Para 2026, a expectativa é avançar ainda mais, expandindo parcerias, qualificações e iniciativas que contribuam para uma cultura empreendedora mais inclusiva, inovadora e conectada às realidades dos territórios.
