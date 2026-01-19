Publicada em 19/01/2026 às 09h03
No Biancão Ji-Paraná e Guaporé fizeram uma grande partida, cheia de alternativas para ambas as equipes, o Jipa começou comandando as ações buscando o gol, mas quem chegou mais de marcar foi o Guaporé aos 31 minutos Will numa bela cobrança de falta a bola passou do goleiro e acertou em cheio o travessão. Logo após a chance do Guaporé aos 33 minutos o Ji-Parana avança no ataque numa bela troca de passes começando pelo lado direito do ataque, virando para a esquerda Marquinhos tira da defesa e levanta na área Patrick livre abre o placar para o Galo da BR.
Aos 45 minutos o Jipa chegou ao segundo gol, bola roubada na defesa o Jipa sai em velocidade Lelo lança para Marquinhos que entra na área e é derrubado pelo goleiro, pênalti, Lelo vai pra cobrança e com categoria e muita frieza deslocou o goleirão Luiz Henrique do Guaporé, 2 a 0 para o Jipa.
Na segunda etapa o Jipa passou a controlar a partida aos 28 minutos Patrick Reis recebeu belo passe na entrada da área, mas o goleirão Luiz Henrique fecha bem o ângulo toca na bola ela vai na trave e no rebote Luiz salva de novo nos pés do atacante Lelo.
Mas os gols desperdiçados não fizeram falta, e o Ji-Paraná estreou com vitória por 2 a 0 diante do Guaporé e assume a liderança da competição com o Barcelona de Rondônia, os dois que venceram na rodada.
