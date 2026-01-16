Rocha fora da disputa inviabiliza candidatura do vice Sérgio, Fúria e Flori trabalham um vice de Porto Velho, ex-prefeito formata cadeira a federal

Publicada em 16/01/2026 às 14h00
Eleições – Faltam 9 meses e alguns dias para as eleições gerais deste ano, que serão realizadas em outubro. E um dos assuntos predominantes é a escolha do futuro governador de Rondônia, cargo ocupado por Marcos Rocha (UB), reeleito em 2022. Estarão em disputa os cargos de presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Rocha, que estava propenso a concorrer a uma das duas vagas ao Senado, alegando falta de confiança no vice, Sérgio Gonçalves (UB), que assumiria em abril, adiantou que cumprirá seu mandato até o final, ou seja, dezembro deste ano. O quadro desenhado desde o início do ano, é que Rocha renunciaria para concorrer ao Senado, Sérgio assumiria e seria candidato à reeleição a governador, mas Rocha recuou.
Vices! – Sem assumir como governador, Sérgio não estaria disposto a enfrentar as urnas, sem ter em mãos a “máquina” administrativa estadual. Mas vários nomes já estão sendo cotados para concorrer à sucessão estadual. Um deles, o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que somou mais de 83% dos votos válidos, quando conseguiu um segundo mandato consecutivo. Ele é pré-candidato desde a reeleição. Fúria tem a confiança da maioria de os eleitores de Cacoal, como ficou provado nas urnas em 2024, mas tem dificuldades para se relacionar com os eleitores de Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado (mais de 360 mil estavam em condições de votar em 2024), o que é normal para um político do interior, assim como os da capital enfrentam barreiras bairristas no interior, o que é comum num processo eleitoral. O ideal é ter um nome da capital e outro do interior, não importa quem seja o vice.
Candidatos – No interior, além de Fúria, que pretende concorrer a governador, temos o prefeito-reeleito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro, do Podemos, que somou mais de 74% dos votos válidos, quando conseguiu o segundo mandato em 2024. Tem a seu favor que o presidente regional do Podemos é o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que poderá garantir um vice a Flori. Leo já administra com orçamento elaborado por sua equipe, o que não ocorreu em 2025, quando a peça orçamentária foi composta pela equipe do ex-prefeito Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado que, até recentemente, estaria formatando uma candidatura a governador. Na última semana circularam comentários que Chaves teria desistido de concorrer à sucessão estadual e optaria por uma das oito cadeiras da Câmara Federal. ´Hildon e Flori poderiam formar uma dobradinha? Quem sabe!!!
Vice- Uma das lideranças mais assediadas, politicamente, no interior é o ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, também ex-deputado estadual. Ele é um dos políticos mais bem avaliados em pesquisas e consultas públicas e sempre citado como nome forte do interior para formatação de uma parceria para disputar a sucessão estadual. Jesualdo já recebeu vários convites, admite que está disposto a participar do processo eleitoral deste ano, mas não com candidatura a cargo executivo. Ele vem trabalhando há tempo a possibilidade de entrar na disputa, mas a uma das vagas à Câmara Federal, onde tem chances reais, concretas, de conseguir uma das cadeiras. Nas eleições de 2018 ao Senado, Jesualdo não se elegeu, porém somou mais de 135 mil votos.
Extraordinária – Na terça-feira (20) a Assembleias Legislativa (Ale) realizará reunião extraordinária para deliberar sobre vetos a projetos de leis pelo Governo do Estado. Estão na pauta da sessão marcada para às 15h, analisar vetos parciais ao Projeto de Lei 1.019/2025 sobre áreas de preservações permanentes e Projeto de lei Complementar 1.100, e 18 de outubro de 2021, e altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar 746, de 16 de dezembro de 2013; vetos totais ao Projeto de Lei 1.064/2025 de autoria do deputado Ismael Crispin que “dispõe sobre normas complementares ao Programa de Regularização Ambiental do Estado de Rondônia, e ao Projeto de Lei 423/2024 de autoria do deputado Alex Redano, que esclarece a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas a disponibilizarem alimentos alternativos para alunos que tenham intolerância ou alergia a alguns alimentos, ou restrições alimentares em razão de questões religiosas, na forma específica e da outras providências.
Respigo
No sábado (17) ocorrerá o Adesivaço da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), na sua sede em Porto Velho, na Rua Joaquim Nabuco, 2368, a partir das 8h. Os proprietários dos carros que forem adesivados receberão um abadá da BVQQ +++ A Banda é o maior bloco carnavalesco de rua do Norte do País. Segundo a presidente da BVQQ, Siça Andrade, o adesivaço “é uma forma de divulgar ainda mais a Banda” +++ São Paulo é o Estado com maior índice do PIB Per Capita do Brasil com 77.5% tendo o Mato Grosso na segunda colocação com 74.6%, Santa Catarina 67,4%, Mato Grosso do Sul 66,8%, Rio Grande do Sul 59,7%, Paraná 58,6%. Rondônia está na 7% colocação com 48,3%, melhor índice das regiões Norte/Nordeste +++ Estamos em período de “Inverno Amazônico”, quando durante meses (dezembro a maio) chove torrencialmente quase todos os dias na região. Moradores das margens dos rios da Amazônia, os ribeirinhos, dizem que teremos vários dias sem chuvas em Rondônia, mesmo estando em pleno “inverno” +++ Rondônia e a Região Norte tem somente dois períodos climáticos, não quatro como as demais. Verão (seca com chuvas esparsas durante meses) e inverno, como o atual, quando chove torrencialmente quase todos os dias.
