Programa Porteira Adentro: Semagric inicia atendimentos a 87 produtores rurais

Publicada em 15/01/2026 às 09h16
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, iniciou em setembro de 2025 o programa Porteira Adentro, levando máquinas e implementos diretamente às propriedades selecionadas pelo edital. Ao todo, 188 produtores se inscreveram; 87 foram considerados aptos e estão recebendo: terraplanagem, preparação do solo (destoca, gradagem e aração), aterramento de curral e logradouro e recuperação de estradas internas. Os atendimentos contam com trator agrícola, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caçamba.
A agricultora Raimunda Nonata Moreira da Fonseca, do assentamento Nova Conquista (ramal São Domingos), foi a primeira atendida com o preparo do solo. Há três meses, plantou 10 mil pés de mandioca da variedade pirarucu em 3 hectares. “Com o serviço de máquina, a gente economiza e ganha tempo. O roçado está bonito e a colheita deve ser em dezembro. Quero produzir cerca de 100 sacas de 40 kg de farinha e ainda fazer goma para vender na cidade. Estou feliz porque agora ficou mais fácil planejar e crescer”, afirma Raimunda.
Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, o foco é produtividade e renda. “O Porteira Adentro leva infraestrutura dentro da porteira, reduz custo de preparo e dá previsibilidade ao produtor. Com terraplanagem, destoca, gradagem, aração, aterramento de curral e logradouro, além da recuperação de estradas internas, criamos condição real de aumentar a produção e acelerar a comercialização ainda este ano.”
O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas, Paulo Néri, destaca o método de execução. “Atuamos com diagnóstico prévio e cronograma por ramais, direcionando trator, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão basculante e caçamba conforme a necessidade. O objetivo é entregar serviço rápido e de qualidade, conservando o solo e evitando retrabalho.”
Além de Raimunda, outras famílias já avançam no calendário de plantio e colheita com o suporte do programa. A Semagric segue os atendimentos conforme o cronograma do edital.
Texto: Jean Carla Costa
