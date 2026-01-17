PREVISÃO DO TEMPO:Região Norte tem sábado (17) marcado por chuva e tempo instável

Publicada em 17/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de tempestade para os estados da Região Norte neste sábado (17), com exceção de Roraima.
No Acre, em Rondônia e no Amazonas, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, devido à atuação de áreas de instabilidade que se espalham pela região.
No Pará, as precipitações mais intensas devem se concentrar em municípios do sudeste e sudoeste paraense, como Novo Repartimento, Brasil Novo e Anapu, com possibilidade de chuva forte em alguns períodos.
No Amapá, há previsão de pancadas de chuva em áreas do centro e sul do estado, atingindo municípios como Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Calçoene.
Em Roraima, que não está incluído no alerta de tempestade, o tempo segue com variação de nebulosidade e chuva isolada, especialmente na capital Boa Vista.
Já no Tocantins, a instabilidade mais intensa se concentra no norte do estado, com destaque para os municípios de Goiatins, Palmeirante e Itaporã do Tocantins, onde podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
