Após crises convulsivas no BBB 26, Henri Castelli recebe alta hospitalar

Publicada em 17/01/2026 às 09h50
Após concluir todos os exames médicos, Henri Castelli recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). A informação foi divulgada por meio dos stories do Instagram do artista, dias depois de sua saída do Big Brother Brasil 2026, motivada por duas crises convulsivas ocorridas durante o confinamento.
Segundo o comunicado, Castelli já deixou o hospital e se encontra ao lado de amigos e familiares. A publicação destacou: “Henri Castelli recebeu alta nesta sexta-feira, 16, e já deixou o hospital após a conclusão de todos os exames. O ator está bem e segue na companhia de amigos e familiares”. A equipe do ator também agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde o episódio e informou que eventuais novas atualizações serão divulgadas apenas por seus canais oficiais.
A primeira crise convulsiva ocorreu na terça-feira (13), durante a prova do líder. O ator foi socorrido ainda no local e levado ao hospital para a realização de exames. Após retornar temporariamente à casa, chegou a comentar o ocorrido de forma descontraída, mas voltou a passar mal horas depois, quando sofreu uma segunda convulsão. Diante do quadro, a produção optou por sua retirada definitiva do reality.
Com a saída de Henri Castelli, a dinâmica do jogo foi alterada. A vaga deixada pelo ator será preenchida por um dos participantes confinados no Quarto Branco. A produção anunciou, na quinta-feira (15), que os três jogadores que permanecerem no cômodo entrarão na casa, diferentemente do formato inicial, que previa apenas dois classificados.
