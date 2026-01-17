Por FFER
Com o início do Campeonato Rondoniense Sicredi Profissional – Série A 2026, em 17 de janeiro de 2026, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia implementará, de forma permanente, o FFER – Programa de Compliance e Integridade (PCI).
O PCI será iniciado em 2026 e terá desenvolvimento contínuo, visando à excelência das práticas de governança, integridade e gestão da FFER e de seus clubes filiados.
O PCI tem como objetivo fortalecer o futebol rondoniense, valorizar a FFER e os clubes filiados, reduzir riscos, preservar a integridade das competições e criar um ambiente favorável à atração de investimentos nacionais e internacionais.
O projeto terá apoio da firma Schop Global Consulting com os sócios André Souza e Renata Schop.
