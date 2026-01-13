PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (13) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 13/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (13), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas isoladas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir a região a partir da tarde e ter maior intensidade na porção centro-oeste da região, acompanhadas de trovoadas.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com chuvas isoladas em todos os estados — exceto pelo extremo-norte do Pará. As chuvas devem amanhecer mais intensas em todo o Acre, Rondônia, Tocantins, sudoeste do Amazonas, centro-leste do Pará e centro-norte do Amapá, vindo acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia e sudoeste do Amazonas.
Durante a tarde, as chuvas cobrem toda a região, com forte intensidade e acompanhadas de trovoadas em quase todos os estados. Somente o norte de Roraima, extremo-sudoeste do Amapá e centro-oeste e norte — exceto pelo extremo-nordeste — do Pará devem escapar das trovoadas, mas ainda com chuvas isoladas ou pancadas de chuvas. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, quase todo o Amazonas — à exceção do nordeste do estado —, extremo-sul do Pará e oeste do Tocantins, além de alerta de perigo potencial de tempestades para o centro-sul de Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Manaus, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
