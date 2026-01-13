Ataque da Rússia na Ucrânia mata 4 e danifica estrutura de energia, dizem autoridades ucranianas

Publicada em 13/01/2026 às 09h16
Em Kiev, pessoas se aquecem e carregam seus dispositivos dentro de um abrigo temporário que oferece serviços básicos e aquecimento durante os apagões.
Um ataque da Rússia na Ucrânia na madrugada desta terça-feira (13) matou quatro pessoas na cidade de Kharkiv. Outras seis pessoas ficaram feridas, afirmaram as autoridades locais.
O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou que o ataque atingiu um terminal postal, destruindo edifícios e provocando incêndios. Equipes de resgate retiraram 30 pessoas para um local seguro, incluindo duas que estavam sob os escombros.
Em outra parte do território, a ofensiva afetou a rede elétrica do país resultando em cortes de energia emergenciais na capital Kiev, afirmou a operadora da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo.
Canais ucranianos de monitoramento do Telegram disseram que cerca de 20 mísseis balísticos foram lançados em aproximadamente uma hora durante a madrugada.
O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, descreveu o ocorrido como um ataque de mísseis curto, porém intenso, contra a capital.
A ofensiva também atingiu a cidade portuária de Odessa, no sul do país, onde cinco pessoas ficaram feridas. Em Kryvyi Rih, outros dois civis se feriram.
Ataques com mísseis supersônicos
Na última semana, a Rússia utilizou o sistema de mísseis supersônicos Oreshnik, que têm capacidade nuclear para atacar a capital Kiev.
Esses mísseis são capazes de transportar ogivas nucleares, mas não há indicação de que os usados no ataque nesta madrugada estivessem equipados com elas.
De acordo com autoridades ucranianas, ao menos quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas em decorrência dos ataques. A força aérea ucraniana informou que a Rússia lançou 36 mísseis e 242 drones no território ucraniano.
Segundo o exército, a ofensiva foi uma resposta à tentativa de ataque à residência de Putin em dezembro de 2025. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negou.
Os ataques visaram a infraestrutura energética ucraniana que dá suporte ao complexo militar-industrial da Ucrânia e às instalações de fabricação de drones.
