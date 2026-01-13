ENTREVISTA

“Existem mais de 100 áreas ocupadas e não resolvidas ainda”, afirma superintendente do INCRA sobre o passivo fundiário de Rondônia

Superintendente relata queda no número de servidores, conflitos no campo, desafios ambientais e volume de recursos aplicados em títulos, crédito e habitação rural durante entrevista ao podcast Resenha Política