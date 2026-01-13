Pedro Fernandes articula recursos de R$ 1 milhão para instalação de tubos metálicos em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 13/01/2026 às 11h37
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) articulou, junto ao Governo de Rondônia, a liberação de recursos para viabilizar a aquisição e instalação de tubos metálicos no município de Campo Novo de Rondônia, com foco na melhoria da infraestrutura viária e no fortalecimento da mobilidade em pontos estratégicos do município.
Os recursos serão aplicados na instalação de 110 metros de tubos metálicos, distribuídos em 11 pontos, conforme previsto no plano de trabalho apresentado pelo município.
A proposta possui valor global de R$ 1.025.503,30, sendo R$ 1.000.000,00 repassados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio de transferência do Governo do Estado, e R$ 25.503,30 correspondentes à contrapartida financeira do município.
Para o parlamentar, o investimento atende uma demanda concreta da população e contribui diretamente para o desenvolvimento local, especialmente nas regiões que dependem de vias rurais para o deslocamento diário e o escoamento da produção.
Pedro Fernandes agradeceu ao prefeito Alexandre do Fortaleza pela parceria institucional e pelo alinhamento técnico do município na elaboração do plano de trabalho, destacando a importância da atuação conjunta entre Estado e município para viabilizar investimentos estruturantes.
Com a viabilização do recurso, o deputado reafirma o compromisso do mandato com a articulação de investimentos, o fortalecimento dos municípios e a atuação integrada com o Governo de Rondônia para promover segurança, desenvolvimento e qualidade de vida à população de Campo Novo de Rondônia.
