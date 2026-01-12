PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra forte instabilidade nesta segunda-feira (12)

Publicada em 12/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte nesta segunda-feira (12) indica chuva em todos os sete estados, com instabilidade ao longo do dia.
No Acre, as precipitações atingem municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.
Em Rondônia, a chuva ocorre em áreas como Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná.
No Amazonas, há previsão de chuva em Manaus, além de municípios do interior, como Coari e Tefé.
Em Roraima, o dia será de muitas nuvens, com chuva em cidades como Boa Vista e Rorainópolis.
No Amapá, as pancadas alcançam Macapá, Santana e Oiapoque.
No Pará, a instabilidade provoca chuva em áreas como Belém, Santarém e Marabá.
Já no Tocantins, a previsão indica chuva em municípios como Palmas, Araguaína e Gurupi.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
