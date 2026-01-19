PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina e provoca chuva forte no Norte nesta segunda-feira (19)

Publicada em 19/01/2026 às 08h00
Nesta segunda-feira (19), a instabilidade atmosférica predomina em toda a Região Norte do país, favorecendo a formação de nuvens carregadas e chuva em grande parte dos estados.
No Acre e no Amazonas, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, atingindo áreas do sudoeste amazônico e da região central do Amazonas.
Em Rondônia, a instabilidade se concentra no centro-norte do estado, com previsão de chuva para os municípios de Campo Novo de Rondônia, Monte Negro e Governador Jorge Teixeira.
Já em Roraima, as chuvas mais intensas são esperadas no sul do estado, especialmente em Caracaraí e Rorainópolis.
No Amapá, a previsão indica chuva intensa no litoral amapaense, mantendo o tempo fechado ao longo do dia.
No Pará, as precipitações se concentram na região sudoeste paraense, com destaque para os municípios de Itaituba, Aveiro e Rurópolis.
No Tocantins, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em todas as regiões do estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
