Prefeitura recebe 17 implementos agrícolas e fortalece a agricultura familiar em Guajará-Mirim
Por Assessoria
Publicada em 17/01/2026 às 08h31
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), recebeu 17 implementos agrícolas, uma conquista histórica para o município e um marco no fortalecimento da agricultura familiar. 

Os equipamentos foram viabilizados por meio de indicação do vereador Agustinho, e adquiridos por emenda parlamentar do Deputado Federal Lúcio Mosquini.

Os novos implementos irão beneficiar diretamente associações rurais e ampliar a capacidade de atendimento da SEMAGRIP, garantindo mais eficiência no preparo do solo, na produção e no apoio aos agricultores do município.

Distribuição dos equipamentos

Associação do Distrito de Surpresa

1 (uma) colhedeira de forragem

2 (duas) distribuidoras de fertilizantes

Associação da 5ª Linha do Iata

1 (uma) distribuidora de fertilizantes

1 (uma) grade aradora

1 (uma) colhedeira de forragem

1 (uma) grade niveladora.

Associação da Comara

1 (uma) distribuidora de fertilizantes

1 (uma) grade aradora

SEMAGRIP (uso institucional para atendimento aos produtores)

2 (duas) grades aradoras

2 (duas) grades niveladoras

2 (duas) distribuidoras de fertilizantes

2 (duas) colhedeiras de forragem

Total de equipamentos: 17

A iniciativa representa um avanço significativo para o setor produtivo local, promovendo mais produtividade no campo. 

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e agradece a parceria que tornou possível essa importante conquista para os agricultores do município.

