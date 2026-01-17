Prefeitura recebe 17 implementos agrícolas e fortalece a agricultura familiar em Guajará-Mirim

Publicada em 17/01/2026 às 08h31
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), recebeu 17 implementos agrícolas, uma conquista histórica para o município e um marco no fortalecimento da agricultura familiar.
Os equipamentos foram viabilizados por meio de indicação do vereador Agustinho, e adquiridos por emenda parlamentar do Deputado Federal Lúcio Mosquini.
Os novos implementos irão beneficiar diretamente associações rurais e ampliar a capacidade de atendimento da SEMAGRIP, garantindo mais eficiência no preparo do solo, na produção e no apoio aos agricultores do município.
Distribuição dos equipamentos
Associação do Distrito de Surpresa
1 (uma) colhedeira de forragem
2 (duas) distribuidoras de fertilizantes
Associação da 5ª Linha do Iata
1 (uma) distribuidora de fertilizantes
1 (uma) grade aradora
1 (uma) colhedeira de forragem
1 (uma) grade niveladora.
Associação da Comara
1 (uma) distribuidora de fertilizantes
1 (uma) grade aradora
SEMAGRIP (uso institucional para atendimento aos produtores)
2 (duas) grades aradoras
2 (duas) grades niveladoras
2 (duas) distribuidoras de fertilizantes
2 (duas) colhedeiras de forragem
Total de equipamentos: 17
A iniciativa representa um avanço significativo para o setor produtivo local, promovendo mais produtividade no campo.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e agradece a parceria que tornou possível essa importante conquista para os agricultores do município.
