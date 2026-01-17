“Ultrapassou o limite da crítica”: MC Daniel aciona a Justiça contra Márcia Goldschmidt

Publicada em 17/01/2026 às 10h03
Após voltar a ser alvo de comentários sobre sua vida pessoal, o cantor MC Daniel ingressou novamente com uma ação judicial. Desta vez, o processo tem como ré a apresentadora Márcia Goldschmidt, em razão de declarações feitas por ela nas redes sociais envolvendo a paternidade do artista.
Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a ação foi protocolada no dia 7 de janeiro. Nos autos, o funkeiro afirma que foi alvo de ataques em vídeos publicados por Márcia em seu perfil no Instagram, com falas que, na avaliação da defesa, extrapolariam o direito à opinião e à crítica.
Entre os trechos citados no processo estão declarações atribuídas à apresentadora como “ele não é o pai”, “promete o castelo e some no primeiro choro”, “elas engravidam de um monte de mentiras que os moleques que gostam de brincar de casinha contam” e “eles estão soltos por aí, fazendo outros filhos com outras princesas”.
Na ação, MC Daniel sustenta que os comentários têm caráter ofensivo e depreciativo, além de terem provocado prejuízos à sua honra e à sua imagem pública. O cantor argumenta que as falas colocam em dúvida sua paternidade sob o ponto de vista moral, associando sua figura à de um pai ausente, negligente e irresponsável.
Como pedidos à Justiça, o artista solicita que Márcia Goldschmidt seja obrigada a remover os vídeos considerados ofensivos, sob pena de multa em caso de descumprimento. Além disso, requer o pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 70 mil.
