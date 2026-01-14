Prefeitura realiza tualização vacinal para crianças e adolescentes e liberação do Certificado Escolar
Por Assessoria
Publicada em 14/01/2026 às 10h31
Pais e responsáveis, bora garantir a proteção da criançada?  A equipe de vacinação vai estar no Pátio da Prefeitura, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, das 7h30 às 13h30, com atualização vacinal para crianças e adolescentes + liberação do Certificado Escolar.

Só chegar com a caderneta de vacinação!

A saúde dos nossos jovens começa com o cuidado de hoje.

