Prefeitura realiza tualização vacinal para crianças e adolescentes e liberação do Certificado Escolar

Por Assessoria
Publicada em 14/01/2026 às 10h31
Pais e responsáveis, bora garantir a proteção da criançada? A equipe de vacinação vai estar no Pátio da Prefeitura, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, das 7h30 às 13h30, com atualização vacinal para crianças e adolescentes + liberação do Certificado Escolar.
Só chegar com a caderneta de vacinação!
A saúde dos nossos jovens começa com o cuidado de hoje.
Semsau | Secretária de Saúde de Ariquemes
Ouvidoria SUS (69) 3516-2177
Endereço: Prefeitura de Ariquemes - Avenida Tancredo Neves, N°2166, Setor Institucional.
