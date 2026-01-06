Publicada em 06/01/2026 às 08h50
A Prefeitura Municipal de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SEMTEC) informa que a Comissão Organizadora dos Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de fomento à cultura do Município de Ariquemes/RO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o acesso dos agentes culturais aos recursos públicos destinados à execução de ações culturais; CONSIDERANDO a importância de garantir maior participação dos proponentes interessados nos certames; CONSIDERANDO as solicitações apresentadas por agentes culturais e a necessidade de adequação do cronograma administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam prorrogados, por mais 60 (sessenta) dias corridos, os prazos dos seguintes
editais:
I – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS Nº
001/2024;
II – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO CULTURAL DE PONTOS E
PONTÕES DE CULTURA – CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL – Nº 002/2024.
Art. 2º A prorrogação de que trata o art. 1º será contada a partir da data de publicação
da presente, passando a vigorar o novo prazo final.
Art. 3º Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes nos editais
originais.
