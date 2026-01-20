 Prefeitura intensifica busca ativa com objetivo de identificar crianças que estão fora da sala de aula

Publicada em 20/01/2026 às 14h33
Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta sexta-feira uma importante ação de Busca Ativa Escolar. A iniciativa percorreu áreas mais distantes do centro, com o objetivo de identificar crianças que estão fora da sala de aula e integrá-las à rede municipal de ensino.
Durante a ação, as equipes conversaram com famílias e prestaram orientações detalhadas sobre o funcionamento do programa. O foco principal é assegurar que nenhum aluno perca o direito fundamental à educação por falta de informação ou dificuldade de acesso.
Atualmente, o município oferece vagas em diversos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e creches distribuídas estrategicamente por toda a cidade, garantindo atendimento de qualidade para a primeira infância. A SEMED reforça que a educação é a base do desenvolvimento de Pimenta Bueno e que o trabalho de busca continuará para que todas as crianças ocupem seus lugares nas escolas.
