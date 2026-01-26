Prefeitura inicia obras de nivelamento para implantação de novo estacionamento do Hospital Regional

Publicada em 26/01/2026 às 08h34
A Prefeitura de Guajará-Mirim, em parceria com a fábrica de bloquetes da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) e o Governo do Estado de Rondônia, deu início aos serviços de nivelamento da área que receberá a nova calçada, destinada ao futuro estacionamento do Hospital Regional Perpétuo Socorro.
A ação faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura do entorno do hospital, com o objetivo de oferecer mais organização, segurança e comodidade para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde que utilizam diariamente a unidade.
A parceria entre Município e Governo do Estado reforça o compromisso conjunto com investimentos que impactam diretamente a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.
A Prefeitura de Guajará-Mirim segue trabalhando para promover melhorias urbanas e fortalecer a rede de atendimento em saúde, garantindo mais dignidade e conforto à população.
