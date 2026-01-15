Prefeitura firma contrato de R$ 135 mil para serviços funerários destinados à assistência social

Publicada em 15/01/2026 às 09h04
A Prefeitura de Jaru formalizou contrato administrativo para a prestação de serviços funerários voltados ao atendimento de demandas da assistência social no município. A contratação tem como finalidade garantir o fornecimento de urnas fúnebres, além de serviços de translado e conservação de corpos, conforme previsto no Termo de Referência do processo.
O contrato, firmado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), tem valor global de R$ 135.040,50 e será custeado com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, dentro da ação orçamentária destinada aos benefícios eventuais. As despesas estão classificadas como material, bem ou serviço para distribuição gratuita, conforme a dotação orçamentária indicada no processo.
A medida busca assegurar atendimento adequado a famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo suporte em momentos de necessidade, conforme as políticas públicas de assistência social do município. O contrato foi assinado no dia 13 de janeiro de 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!