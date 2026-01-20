Prefeitura de Vilhena regulamenta pagamento do IPTU 2026 com descontos e parcelamento

Publicada em 20/01/2026 às 14h27
A Prefeitura de Vilhena publicou o Decreto nº 66.140/2025, que define as condições de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2026. A medida, assinada pelo prefeito Flori Cordeiro e publicada no Diário Oficial, visa facilitar a regularização dos contribuintes junto ao município.
Conforme a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), apenas os carnês para pagamento em cota única serão enviados aos contribuintes. O pagamento em parcela única deve ser feito até o dia 15 de abri, com desconto de 15% no caso do Imposto Predial Urbano (edificações); e de 10% no tocante ao Imposto Territorial Urbano (lotes vagos).
Além da quitação do IPTU de uma única vez, a Prefeitura de Vilhena também oferece a opção de parcelamento. Os cidadãos que preferirem o parcelamento poderão dividir o valor total em oito vezes, sem os descontos da cota única. O vencimento da primeira parcela ocorre em 15 de abril, com as demais vencendo mensalmente até o dia 15 de novembro.
Conforme a Semfaz, apenas os boletos referentes à cota única serão enviados aos contribuintes. Para os que desejarem parcelar o tributo, a Prefeitura de Vilhena disponibilizou alguns canais para a obtenção das guias de pagamento. Um desses canais é pela internet, no site oficial da prefeitura (www.vilhena.ro.gov.br), acessando a aba “Serviços”. O outro é via WhatsApp, através do número (69) 3919-7011. E ainda de forma presencial, na sede da Semfaz, para atendimento direto.
Uma das principais fontes de receita do município, o IPTU é investido em infraestrutura urbana e obras públicas, além de contribuir para a oferta de serviços de saúde e educação, ações de limpeza urbana e coleta de lixo, bem como para a melhoria da iluminação pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!