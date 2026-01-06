Prefeitura de Porto Velho divulga relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 2025

Publicada em 06/01/2026 às 08h21
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), torna pública a Relação dos Candidatos Inscritos no Processo Seletivo Simplificado – 2025, referente ao Edital nº 51/SEMAD/SEMED/2025, conforme o Decreto nº 1.692/I, de 07 de julho de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 4016, de 07/07/2025.
O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo atender às necessidades temporárias da administração pública municipal, especialmente no âmbito da educação, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.
A relação nominal dos candidatos inscritos encontra-se disponível conforme disposto no edital, para consulta pública, nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.
A Semad e a Semed reforçam a importância de que os candidatos acompanhem atentamente todas as publicações e comunicados oficiais referentes às próximas etapas do processo seletivo.
A publicação considera ainda o art. 19 do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº 4014-A – Edição Extraordinária, de 03/07/2025, combinado com o Decreto nº 18.969, de 10 de maio de 2023, publicado no D.O.M. nº 3470, de 11/05/2023.
Confira aqui a relação nominal.
