Prefeitura de Porto Velho cria canal de comunicação que amplia informações para o cidadão

Publicada em 06/01/2026 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho passou a contar com um canal oficial no WhatsApp como mais uma ferramenta de comunicação direta com a população. A iniciativa é administrada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e tem como objetivo ampliar o acesso a informações oficiais, de forma rápida, segura e transparente.
No canal os cidadãos podem seguir voluntariamente e receber atualizações sem necessidade de interação, comentários ou debates. Apenas a Secom tem permissão para publicar conteúdos, o que garante que as informações divulgadas sejam oficiais e verificadas. O canal foi criado dentro do WhatsApp Business institucional da Prefeitura e funciona de maneira diferente de grupos ou comunidades.
A população terá acesso a notícias da Prefeitura de Porto Velho, agenda de eventos e serviços públicos, comunicados de interesse coletivo, como obras, campanhas de saúde e editais, além de fotos, vídeos institucionais e links para os portais oficiais e redes sociais do município. Os envios seguem um calendário editorial, com horários definidos, para evitar excesso de notificações.
A gestão do canal é centralizada na Secretaria Municipal de Comunicação, com protocolos internos de revisão antes de cada publicação. Os conteúdos utilizam linguagem clara, textos objetivos e materiais em formatos leves, para facilitar o acesso inclusive em regiões com internet limitada.
A Prefeitura informa que o canal respeita integralmente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os seguidores não têm seus números de telefone, nomes ou fotos visíveis para a administração nem para outros usuários, e não há coleta ou compartilhamento de dados pessoais com terceiros.
A divulgação do canal ocorre por meio do site institucional, redes sociais oficiais da Prefeitura, e materiais de campanhas públicas. A meta é alcançar o maior número de seguidores possíveis nos primeiros meses de funcionamento, ampliando o alcance da informação pública e fortalecendo a relação entre a administração municipal e a população .
“Estamos nos aproximando ainda mais da população com as ferramentas que estão mais perto das pessoas por meio da internet. É uma forma de se comunicar com o cidadão e democratizar informação, verificada com credibilidade”, disse o prefeito.
“WhatsApp é uma ferramenta universal, popular e que tem crescido bastante. Essa é mais uma maneira da prefeitura chegar mais perto das pessoas por meio do celular, computadores e da internet”, disse Francisco Costa, Secretário de Comunicação.
