Prefeitura de Nova Mamoré divulga vacinação rural de janeiro de 2026

A ampliação do acesso à imunização na zona rural de Nova Mamoré será realizada ao longo de janeiro de 2026, com atendimento programado em diferentes distritos e linhas do município. A iniciativa envolve a aplicação de vacinas de rotina, doses contra a Covid-19 e imunizantes da Campanha da Gripe 2026, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. A estratégia foi organizada para alcançar moradores de áreas mais distantes da sede urbana, garantindo a continuidade dos serviços de saúde preventiva.
As ações começarão pelo distrito de Jacinópolis, onde o posto de saúde receberá a equipe de vacinação nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. Na sequência, o atendimento será levado à localidade de Nova Dimensão no dia 19, seguido pelo distrito de Araras, na região da E7 Linha Ribeirão, no dia 20. A programação avança no dia 21 com vacinação na Linha 25, Km 22, em espaço cedido pela Igreja Católica.
Após um intervalo, os trabalhos retornam no dia 27 de janeiro, na 6ª Linha do Ribeirão, também no Km 22, novamente em estrutura da Igreja Católica. No dia seguinte, 28 de janeiro, o atendimento será concentrado na 3ª Linha do Ribeirão, no posto de saúde local. O encerramento do cronograma está previsto para o dia 29, no distrito de Palmeiras, onde a equipe atuará no posto de saúde da comunidade.
Em todas as etapas, as atividades contarão com vacinadoras designadas pela SEMUSA, apoio dos agentes comunitários de saúde de cada localidade e transporte conduzido pelo mesmo motorista responsável pelo deslocamento das equipes. Para receber as doses, a população deverá apresentar documento pessoal, cartão do SUS e cartão de vacinação. Segundo a orientação da pasta, a imunização é parte fundamental das ações de proteção individual e coletiva desenvolvidas pela gestão municipal, por meio da Prefeitura de Nova Mamoré.
