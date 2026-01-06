Prefeitura de Ji-Paraná recuperação das estradas do Setor Riachuelo

Publicada em 06/01/2026 às 09h01
Nos primeiros dias do ano, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas vicinais do município. As equipes atuam com serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento, priorizando os pontos considerados mais críticos das estradas rurais.
Ji-Paraná possui cerca de 700 quilômetros de estradas rurais, distribuídos em quatro setores: Gleba G, Itapirema, Setor das Duzentos e Setor Riachuelo, este último o maior, com aproximadamente 300 quilômetros. Todas essas estradas necessitam de manutenção anual e, somente em 2025, mais de 500 quilômetros já foram recuperados em todo o município, conforme dados da Semosp.
Durante o período de estiagem, conhecido como verão amazônico, os serviços foram intensificados para garantir melhores condições de tráfego nos trechos mais afetados. Mesmo com o início do período chuvoso, as equipes seguem atuando em ritmo acelerado no Setor Riachuelo, com a recuperação das estradas vicinais, além da manutenção de pontes e bueiros.
A maioria das Linhas já recebeu melhorias e, nesta terça-feira (06), os trabalhos avançam na Linha 86. A Prefeitura reforça que continua atendendo às demandas que chegam diariamente, assegurando serviços de qualidade e conforme as necessidades da população rural.
Os moradores podem solicitar atendimento da Semosp pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
