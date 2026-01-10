Prefeitura de Ji-Paraná já iniciou o processo de matrículas pela Central de Vagas

Por Assessoria
Publicada em 10/01/2026 às 08h39
O ano letivo 2026 está chegando! E a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMED, já iniciou o processo de matrículas pela Central de Vagas.
Neste momento, o atendimento é para a Educação Infantil:
Creche
Pré I
Pré II
O primeiro passo é on-line, pelo site da Prefeitura:
Depois, o responsável escolhe o dia e o horário para o atendimento presencial, garantindo mais organização, transparência e agilidade no processo.
O atendimento acontece nos dois distritos do município, facilitando o acesso das famílias.
Não deixe para a última hora.
Garanta a vaga do seu filho na Rede Municipal de Ensino de Ji-Paraná.
Dúvidas? Fale com a Central de Vagas:
(69) 9 9235-5513
