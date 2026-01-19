Prefeitura de Jaru abre inscrições para a Escolinha de Futsal

Publicada em 19/01/2026 às 09h13
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semcelt, abriu inscrições para a Escolinha de Futsal, que neste ano, além do Ginásio Sebastião Mesquita, também contará com vagas para aulas no Residencial Jardim Europa e na Quadra do Menézio de Victo no bairro Jardim dos Estados.
As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nas dependências da Semcelt, localizada no Estádio Leal Chapelão, na Avenida Florianópolis, setor 03.
De acordo com a secretária da Semecel, Maria Cleunice, para efetuar a matrícula, é necessário apresentar: cópia dos documentos pessoais do responsável (RG ou CNH), certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência atualizado, atestado/declaração de matrícula escolar, Cartão do SUS e Foto 3x4.
CONFIRA OS HORÁRIOS E LOCAIS DAS AULAS
GINÁSIO SEBASTIÃO MESQUITA
Segundas, quartas e sextas-feiras (manhã)
08h às 09h – alunos de 6 a 9 anos
09h às 10h – alunos de 10 a 13 anos
10h às 11h – alunos de 14 a 17 anos
Segundas, quartas e sextas-feiras (tarde)
14h às 15h – alunos de 6 a 9 anos
15h às 16h – alunos de 10 a 13 anos
16h às 17h – alunos de 14 a 17 anos
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
Terças e quintas-feiras
08h às 09h e das 16h às 17h – alunos de 6 a 11 anos
JARDIM DOS ESTADOS (QUADRA DO MENÉZIO DE VICTO)
Terças e quintas-feiras
09h30 às 10h30 e das 14h às 15h – alunos de 6 a 11 anos
Comentários
Seja o primeiro a comentar!