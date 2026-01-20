INFRAESTRUTURA URBANA

Prefeitura de Espigão do Oeste realiza operação Tapa-Buraco em diversas vias da cidade

A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMOD, segue firme, avançando etapa por etapa, entendendo que cuidar das ruas é respeitar o tempo, o esforço e a rotina da população