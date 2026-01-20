Prefeitura de Espigão do Oeste realiza operação Tapa-Buraco em diversas vias da cidade

Publicada em 20/01/2026 às 14h19
O trabalho não para. A operação tapa buracos segue hoje, dando continuidade ao que começou ontem, com planejamento, responsabilidade e cuidado com cada trecho da cidade. Cada ação é pensada para garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem vive e circula por Espigão D’Oeste.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMOD, segue firme, avançando etapa por etapa, entendendo que cuidar das ruas é respeitar o tempo, o esforço e a rotina da população. É trabalho que exige técnica, constância e compromisso com o bem coletivo.
Minha rua vai ser contemplada?
Vai sim. O trabalho precisa seguir uma ordem e um cronograma para alcançar todas as regiões. Com calma, organização e responsabilidade, cada rua terá sua vez.
Espigão D’Oeste segue em movimento, com trabalho sério e atenção às pessoas.
Prefeitura de Espigão D’Oeste, SEMOD, cuidando da cidade, cuidando de quem vive nela.
