Porto Velho estreia no Rondoniense 2026 como favorito e mira o hexacampeonato estadual

Apontado como um dos principais candidatos ao título, o Porto Velho se prepara para iniciar sua caminhada no Campeonato Rondoniense de 2026 com o objetivo declarado de alcançar o hexacampeonato estadual.
A estreia está marcada para o dia 17 de janeiro, e a equipe chega à competição sustentada por um elenco reforçado, planejamento antecipado e um histórico recente de campanhas consistentes.
A rotina no Centro de Treinamento tem sido marcada por concentração elevada e ajustes pontuais. Antes das atividades em campo, o grupo costuma se reunir em oração, prática incorporada ao dia a dia do clube. Na sequência, os trabalhos são direcionados ao aprimoramento técnico e tático, com ênfase na intensidade e na correção de detalhes considerados determinantes para o desempenho ao longo da temporada.
O comando técnico, liderado por Paulo Eduardo, tem apostado na continuidade como um dos pilares do projeto. Em conversa com a reportagem, o treinador explicou que a manutenção da base construída nos últimos anos foi estratégica, levando em conta os resultados obtidos recentemente no Campeonato Rondoniense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Paralelamente, o elenco foi fortalecido com atletas mais experientes, movimento pensado para elevar o nível de competitividade interna e ampliar as opções ao longo do calendário.
O grupo conta com Digão e Serjão como opções para o gol. O setor defensivo reúne nomes como Athyla, Geovane, Maurício Leal e Rennã na zaga, além de Bala, Rodrigo Ramos, Douglas e João Victor pelas laterais. No meio-campo, estão à disposição Luis Flávio, Bacas, Tanaka, Anderson, Lagoa, Rafinha e Cesinha. O ataque é formado por Lobato, Luan Viana, Reninha e Ruan Costa.
Entre os recém-chegados ao setor ofensivo, Luan Viana avaliou que a preparação tem ocorrido em ritmo mais intenso em relação a temporadas anteriores. Segundo ele, o período maior de treinamentos tem sido decisivo para que o elenco chegue à estreia em melhores condições físicas e táticas.
No meio-campo, Cesinha destacou a responsabilidade envolvida em defender o Porto Velho em um ano de calendário cheio e cobrança elevada. O volante lembrou que parte do elenco já acumula títulos importantes pelo clube e afirmou que o desafio passa por preservar esse histórico vencedor dentro de campo.
Com preparação avançada e ajustes finais em andamento, o Porto Velho inicia o estadual cercado de expectativas e com a missão de transformar planejamento e elenco em mais um capítulo vitorioso na competição.
