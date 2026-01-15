Polícia Militar fecha boca de fumo e prende cinco suspeitos na zona sul

Publicada em 15/01/2026 às 09h00
Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram presas na noite de quarta-feira (14), acusadas do crime de tráfico de drogas, durante uma ação da Polícia Militar no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho (RO). A ocorrência foi registrada na Rua Saxofone e contou com a atuação de uma equipe comandada pelo sargento Giovane, do 9º Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com informações da PM, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo na região, conhecida por recorrentes denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes, quando decidiu averiguar uma residência apontada como possível ponto de venda de drogas, popularmente conhecido como “boca de fumo”.
Durante a abordagem, os policiais flagraram os suspeitos em atitude considerada suspeita. Em buscas realizadas no imóvel, foram encontradas várias porções de drogas prontas para comercialização, além de apetrechos utilizados no tráfico, como embalagens plásticas e outros materiais usados para o preparo e a distribuição dos entorpecentes.
Ainda no local, a equipe apreendeu objetos de procedência duvidosa, entre eles aparelhos celulares e uma televisão de aproximadamente 75 polegadas, que, segundo a polícia, podem ter sido trocados por drogas ou adquiridos com dinheiro proveniente da atividade criminosa.
Diante dos fatos, os cinco envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram à disposição da Justiça, devendo responder pelo crime de tráfico de drogas, além de outras possíveis infrações que poderão ser apuradas no decorrer das investigações.
A Polícia Militar reforçou que ações de combate ao tráfico seguem sendo intensificadas na zona Sul da capital, com o objetivo de coibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!